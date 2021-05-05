(ÖZET) Barcelona - Zenit St. Petersburg maç sonucu: 79-53

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona’da Cory Higgins 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Nick Calathes 12 sayı – 5 asist, Kyle Kuric ve Brandon Davies 11’er sayı attı. Pau Gasol ise 7 sayı – 3 ribaund – 3 top çalma – 4 blokluk harika bir performans ortaya koydu.

Xavi Pascual komutasındaki Alex Poythress 11 sayıyla mücadele etti.

1. çeyrek: 23-14

2. çeyrek: 43-30 (20-16)

3. çeyrek: 57-39 (14-9)

4. çeyrek: 79-53 (22-14)

(Eurohoops)