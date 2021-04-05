ÖZET | Barcelona - Valladolid maç sonucu: 1-0

La Liga'nın 29.hafta kapanış maçında Barcelona evinde Valladolid'i 1-0 yendi ve zirve ortağı oldu. Barcelona'ya galibiyeti 90.dakikada Ousmane Dembele'nin golü getirdi.

Barcelona böylece puanını 65 yaptı ve lider Atletico Madrid ile farkı 1'e indirdi. Real Madrid ise 63 puanla 3.sırada yer aldı. Sezonun 30.haftasında Real Madrid ile Barcelona, 10 Nisan akşamı El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Aynı hafta Atletico Madrid ise Real Betis ile deplasmanda karşılaşacak

LA LIGA PUAN DURUMU





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