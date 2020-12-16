ÖZET | Barcelona - Real Sociedad maç sonucu: 2 - 1
La Liga'da fırtınalar estiren ve dev rakiplerini sollayarak liderlik koltuğunu ele geçiren Real Sociedad, Barcelona deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Willan Jose ile öne geçen konuk ekip karşısında Barcelona, Jordi Alba ve Frenkie de Jong'un golleriyle galip geldi ve zirveye bir adım daha yaklaştı
La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı evinde 2-1 yendi. Imanol Alguacil yönetiminde harikalar yaratan ve sezonun en flaş takımı olan Sociedad, ligde böylece ikinci kez mağlubiyet yaşadı. Sociedad böylece zirveyi Atletico Madrid'e kaptırdı. Barcelona ise 20 puanla 5.sıraya yükseldi