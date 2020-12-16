ÖZET | Barcelona - Real Sociedad maç sonucu: 2 - 1

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı evinde 2-1 yendi. Imanol Alguacil yönetiminde harikalar yaratan ve sezonun en flaş takımı olan Sociedad, ligde böylece ikinci kez mağlubiyet yaşadı. Sociedad böylece zirveyi Atletico Madrid'e kaptırdı. Barcelona ise 20 puanla 5.sıraya yükseldi



