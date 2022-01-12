(ÖZET) Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 2-3

İspanya Süper Kupası yarı finalinde El Clasico heyecanı yaşandı. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupası'nda, Barcelona ile Real Madrid, Kral Fahd Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Büyük mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 2-2'lik beraberlik ile geçilirken uzatma bölümünde Real Madrid Valverde'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Vinicius Junior, 72. dakikada Karim Benzema ve 98. dakikada Valverde kaydetti. Barcelona'nın gollerini ise 42. dakikada Luuk de Jong ve 83. dakikada Ansu Fati attı.

Bu sonuçla birlikte İspanya Süper Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Real Madrid'in rakibi ise diğer yarı final mücadelesi olan Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının sonucunda belli olacak. Süper Kupa'nın final karşılaşması ise 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Maçtan dakikalar

⏱ 3' Real Madrid'de savunma arkasına sarkan Asensio, topu Benzema'ya aktardı. Benzema'nın şutunda top üstten auta çıktı.

⏱ 12' Savunma arkasına sarkan Vinicius Junior, ceza sahası çaprazından şutunu gönderdi, top kaleci Ter Stegen'de kaldı.

⏱ 17' Barcelona'da Dembele, ceza sahasına girdi. Dembele'nin içeriye çevirdiği topta savunmadan Nacho topu uzaklaştırdı.

⏱ 19' Ceza sahası çaprazında topla buluşan Asensio'nun şutunda top az farkla auta gitti.

El Clasico'da ilk gol Real Madrid'den

GOL | 25. dakikada Real Madrid, Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti. Benzema orta sahada kaptığı topu Vinicius Junior'a gönderdi. Ceza sahasına girer girmez şutunu yollayan Brezilyalı yıldız topu ağlara göndermeyi başardı.

⏱ 30' Dembele'nin sol kanattan ortasında topa yükselen Luuk de Jong kafayı vurdu. Top kaleci Courtois'da kaldı.

Barcelona skora dengeyi getirdi

GOL | Barcelona 42. dakikada Luuk de Jong'un bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. Dembele'nin ceza sahası orta alanına doğru gönderdiği topta, Militao topu uzaklaştırmak istedi. Topa ayak uzatan Luuk de Jong fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile geçildi.

⏱ 49' Barcelona Pedri ile etkili geldi. Pedri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top auta çıktı.

⏱ 54' Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topta Dembele gelişine şutu gönderdi, top direğin yanından dışarı çıktı.

⏱ 69' Direkten döndü. Real Madrid, Karim Benzema ile gole çok yaklaştı. Fransız yıldızın şutunda top direkten döndü.

Real Madrid yeniden öne geçti

GOL | 72. dakikada Real Madrid, Karim Benzema'nın golüyle 2-1 öne geçti. Benzema'nın ceza sahası içerisinde şutunu kaleci Ter Stegen kurtardı. Carvajal dönen topu içeriye çevirdi. Topla tekrardan buluşan Benzema, bu sefer golü atmayı başardı.

Barcelona skora yeniden dengeyi getirdi

GOL | 84. dakikada Barcelona Ansu Fati ile yeniden skora dengeyi getirmeyi başardı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Alba topu ceza sahasına doğru ortaladı. Topa yükselen Ansu Fati, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Uzatmalara gitti | 90 dakikalık normal süresi 2-2'lik beraberlik ile sona eren maç uzatmalara gitti.

⏱ 94' Barcelona'nın kullandığı köşe vuruşunda, Abde kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

Valverde sahnede

GOL | 98. dakikada Real Madrid, Valverde'nin golüyle 3-2 öne geçti. Madrid ekibi, hızlı hücumda Barcelona'yı eksik adamla yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Valverde, golü atmayı başardı ve skoru 3-2'ye getirdi.

⏱ 101' Barcelona gole çok yaklaştı. Dembele'nin ceza sahası içerisinden gönderdiği şutta kaleci Courtois, gole izin vermedi.

Uzatmaların ilk bölümü | Uzatmaların ilk bölümü 3-2'lik Real Madrid üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 109' Barcelona'da Abde'nin ceza sahası önünden şutunda, top auta çıktı.

⏱ 112' Ceza sahası içerisinde Ansu Fati yerde kaldı ve Barcelona penaltı bekledi. Maçın hakemi devam kararı verdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Barcelona - Real Madrid ilk 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Pique, Araujo, Alba, Busquets, Gavi, Frenkie de Jong, Dembele, Ferran Torres, Luuk de Jong

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

Atletico Madrid-Athletic Bilbao

Kupanın diğer yarı finalinde yarın Atletico Madrid ile son şampiyon Bilbao sahne alacak. İki maçın galibi, 16 Ocak'taki finalde mücadele edecek.