(ÖZET) Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 1-1

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid ile Barcelona Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya geldi. Messi'nin yedek kulübesinde başladığı El Clasico'da kazanan çıkmadı ve dev maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Skor perdesini açan isim 6. dakikada Lucas Vazquez oldu. İkinci yarıda 57. dakikada sahne alan Malcom ise skoru belirledi. Rövanş 27 Şubat’ta Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak

Sakatlığından dolayı El Clasico’da yedek kulübesinde başlayan Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ise 63. dakikada Philippe Coutinho’nun yerine oyuna girdi.

Maçtan dakikalar:

Real Madrid, 6. dakikada Lucas Vazquez’in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona’nın yoğun ataklarına karşılık veren Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya baskılı futbolunu devam ettirerek başlayan Katalan takımı, 58. dakikada Malcom’un golüyle beraberliği yakaladı.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

İspanya Futbol Federasyonu reddetti

Öte yandan Barcelona’nın, kulübün pazarlama stratejisi kapsamında Çin Yeni Yılı dolayısıyla futbolcuların El Clasico maçına Çince yazılı isimlerinde olduğu formalarla çıkma talebi İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından reddedildi.

Karşılaşmada ayrıca Nou Camp Stadı’nın tribünlerinde Katalonya’daki bağımsızlık girişimlerini destekleyen pankartların açılması dikkati çekti.

Kupada yarı finalin rövanşı 27 Şubat’ta Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak.