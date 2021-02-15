(ÖZET) Barcelona - PSG maç sonucu: 1-4

Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda birçok kez karşı karşıya gelen ve harika maçlar ortaya çıkaran iki takım, Barcelona ve PSG Nou Camp'ta karşı karşıya geldi.

27. dakikada de Jong'un yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Messi gole çevirdi ve Barça 1-0 öne geçti. 32'de Mbappe skora eşitliği getiren golü attı ve ilk yarı bu skorla 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda 65'te Mbappe Barcelona savunmasının hatasını iyi değerlendirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 70'te kullanılan serbest vuruşta Moise Kean kafayı vurdu ve Fransız ekibi adına farkı 2'ye çıkardı.

85. dakikada ise Paris Saint Germain kontratağında Mbappe ceza alanı içinde ayak içi plaseyle çok net bir vuruş yaptı ve takımını 4-1 öne geçirdi.

Barcelona'da forvet hattında Griezmann ve Messi'nin bireysel çabaları ise işe yaramadı. Mücadelede Dembele de büyük hayal kırıklığı yarattı. Rövanş maçı 10 Mart'ta Parc des Princes'te...

İki takımın ilk 11'leri:

Barcelona: ter Stegen, Pique, Lenglet, Dest, Alba, de Jong, Sergio, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Verratti, Kean, Mbappe, Icardi





Barcelona - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Şubat Salı günü Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takımdaki eksikler...

Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.