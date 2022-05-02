(ÖZET) Barcelona - Mallorca maç sonucu: 2-1

İspanya La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Barcelona sahasında Mallorca'yı konuk etti. Sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılan Barcelona, Camp Nou'da 2 maç aradan sonra kazanmayı başardı.

Maça etkili başlayan Barcelona, 25. dakikada Memphis Depay'ın golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 54. dakikada Sergio Busquets farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Konuk ekip Mallorca'da Raillo, 79. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü attı.

Bu sonuçla birlikte Xavi yönetimindeki Barcelona, puanını 66'ya yükseltti ve ligin 2. sırasında yer aldı. Mallorca ise 32 puanda kaldı.

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