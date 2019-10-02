(ÖZET) Barcelona - İnter maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol devi Barcelona ile Conte yönetiminde harikalar yaratan İnter karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Barcelona tutuk başladı. İlk dakikalarda topu Barcelona'ya vermeyen İnter, henüz 3. dakikada Lautaro Martinez ile golü buldu. Golün ardından skorun da verdiği özgüvenle ataklarını sıklaştıran İnter, sonuca gitmeyi başaramayınca ilk devre tek golle sona erdi.

İkinci yarıda ise Barcelona hakimiyeti eline aldı. 58'de Vidal'in pasında muhteşem bir gole imza atan Suarez, dengeleri değiştirdi. Taraftarı önünde 3 puana ulaşmak isteyen Katalan ekibi, İnter kalesini abluka altına aldı.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sağ kanattan ceza sahasına doğru giren Messi, pasını Suarez'e aktardı. İnter savunmasından harika bir şekilde kurtaran Uruguaylı gol makinesi, muhteşem bir gol vuruşuyla takımına 3 puanı getirmeyi başardı.

Bu sonucun ardından İnter, bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı ve 1 puanla 3. sırada kaldı. Barcelona ise 4 puana ulaştı ve Dortmund'un arkasından averajla 2. sırada yer aldı.

İki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmaların 4’ünü Barça, 3’ünü İnter kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İnter, bundan önce Nou Camp’ta çıktığı 4 maçta gol atamazken, İtalyanlar’ın hocası Conte de, Chelsea’nin başındayken 2018’de rakibine bu statta 3-0 yenilmişti.



