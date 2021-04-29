ÖZET | Barcelona - Granada maç sonucu: 1-2

La Liga'da Atletico Madrid ve Real Madrid'in yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluğun favorisi konumuna gelen Barcelona, öne geçtiği maçta Granada'ya 2-1 yenildi ve çok büyük bir fırsat tepti.

Barcelona, Lionel Messi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Granada 2. yarıda büyük bir sürprize imza attı. Darwin Machis (63') ve Jorge Molina'nın golleri (79') Barcelona'nın maçtan puansız ayrılmasını sağladı. Ev sahibi Barcelona, kalan sürede beraberlik golü için çabalasa da çabalar sonuç vermedi.

La Liga'da bitime 5 maç kaldı ve Barcelona 71 puanla 3. sırada. Atletico Madrid'in 73, Real Madrid'in ise 71 puanı bulunuyor. Barcelona, Granada'yı yenseydi liderlik koltuğuna oturacaktı. Granada ise bu galibiyetle puanını 45'e yükselti, 8. sırada.