ÖZET | Barcelona - Getafe maç sonucu: 5-2

Barcelona sahasında oynadığı Getafe maçını 5-2 kazandı ve zirve takibini sürdürdü. Sözleşmesini uzatacağı iddia edilen Lionel Messi 2 gol - 1 asist ile ön plana çıkarken ev sahibi takım adına diğer golleri Griezmann, Araujo ve Chakla (kk) kaydetti

Milli oyuncu Enes Ünal ise oyuna 63.dakikada dahil oldu ve kendi kazandırdığı penaltı sonucu Getafe adına ikinci golü 69.dakika attı





Barcelona böylece 31 maç sonunda 68 puana ulaşırken 32 maça çıkan Atletico Madrid 73 puanla lider aynı maç sayısına sahip Real Madrid ise 70 puanla 2.sırada yer aldı