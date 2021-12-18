(ÖZET) Barcelona - Elche maç sonucu: 3-2

İspanya La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Barcelona, Elche'yi konuk etti. Genç futbolcularının yıldızlaştığı maçta Barcelona sahadan 3-2 galip ayrılarak, ligde 2 maç aradan sonra kazanmayı başardı.

Karşılaşmada, 16. dakikada Ferran Jutgla ve 19. dakikada Gavi'nin golleri ile Barcelona 2-0 öne geçti. İlk yarı Katalan ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. Konuk ekip 62. dakikada Morente ve 63. dakikada Milla'nın golleri ile skora dengeyi getirdi. 85. dakikada ise sahneye Barcelona'dan Nico Gonzalez çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükseltirken, Elche ise 15 puanda kaldı.



