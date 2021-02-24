ÖZET | Barcelona - Elche maç sonucu: 3-0

Barcelona, La Liga'nın ilk haftasına ait erteleme maçında Elche'yi evinde 3-0 mağlup etti. İlk iki golü kaydeden Lionel Messi, toplamda 18 gole ulaştı ve ligin gol krallığı sıralamasında ilk basamağa yükseldi.

Barcelona ise 24 maç sonunda 50 puana ulaştı ve 23 maçta 55 puanı bulunan lider Atletico Madrid ile farkı 5'e indirdi