(ÖZET) Barcelona - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 2-3

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Barcelona, sahasında Frankfurt’u ağırladı.

Barcelona 1-1’in rövanşında Camp Nou’da Frankfurt’a 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

Frankfurt’a turu getiren golleri; 4 ile 67. dakikda Filip Kostic ve 36’da Santos Borre kaydetti. Barcelona'nın gollerini 84. dakikada Sergio Busquets ve 90+10. dakikada Depay (pen.) attı.

Alman ekibi yarı finalde West Ham United ile karşılaşacak.

Alınan bu sonucun ardından Xavi yönetimindeki Barcelona, tüm kulvarlarda 14 maçlık yenilmezlik serisin son buldu. (10 galibiyet 4 beraberlik)