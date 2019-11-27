(ÖZET) Barcelona-Dortmund maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubunda Barcelona, Nou Camp'ta Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı. Katalanlar gruptaki son maçında evinde Slavia Prag ile golsüz berabere kalarak son 16’ya yükselmeyi garantileme şansını kaçırmıştı. Messi'li Barcelona bu kez şansını harcamadı ve sahadan 3-1'lik gtalibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı,aynı zamanda da liderliği garantiledi.

Mücadelede futbolseverler yine Messi ile seyir zevkine doydular. Arjantinli dünyaca ünlü yıldız futbolcu, 1 gol 2 asistlik performansla gözlerin pasını sildi. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde 34 farklı takıma gol atan Lionel Messi, tarihte bunu başaran ilk oyuncu oldu. Ev sahibinin Messi, Suarez ve Griezmann’dan oluşan ölümcül hücum hattı görevini bu maçta başarıyla tamamladı.

Bu üçlü maçta gol atmayı başardılar. 29. dakikada Luis Suarez, 33'te Messi ve 67. dakikada Griezmann golleri atmayı başardılar. Barcelona'da maçın şanssız anı 26'da yaşandı. genç futbolcu Dembele yine sakatlık kurbanı oldu ve yerini o dakikadan itibaren Fransız yıldız Griezmann'a bıraktı. Genç futbolcu Barcelona'ya transfer olduğundan beri sürekli sakatlıkları ile gündeme geldi ve bir türlü istediği düzenli forma şansını bir türlü bulamadı. Oyuncunun son durumu ile ilgili Barcelona'dan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Dortmund'un tek golü ise 77. dakikada genç yıldız Sancho'dan geldi. İngiliz futbolcu 2. yarının başında Schulz'un yerine oyuna girmişti.

Alınan bu sonuçla Dortmund ise şansını son maça bıraktı.

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