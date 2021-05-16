(ÖZET) Barcelona - Celta Vigo maç sonucu: 1-2

Şampiyonluk yarışında Atletico Madrid ve Real Madrid'in gerisinde kalan Lionel Messi'li Barcelona, La Liga'nın 37. haftasında Celta Vigo'yu konuk etti. Katalan ekibi, Camp Nou'da oynanan ve Ricardo De Burgos yönettiği mücadelede şok bir mağlubiyet aldı.

28. dakikada Lionel Messi ile öne geçen Barcelona, üstünlüğünü koruyamadı. Celta Vigo, 38. ve 89. dakikada Santi Mina'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 6. galibiyetini alan Celta, 53 puanla 8. sırada yer aldı.

Şampiyonluk şansı kalmayan Barcelona'nın 3 puan hasreti ise 3 maça çıktı. Barcelona, La Liga'da son haftaya Atletico Madrid'in 7, Real Madrid'in 5 puan gerisinde 3. sırada girecek.

Barça'da Clement Lenglet, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.