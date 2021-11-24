ÖZET Barcelona-Benfica maç sonucu: 0-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Barcelona sahasında Benfica'yı konuk etti.

Yeni hocası Xavi ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Barcelona, Benfica ile golsüz berabere kaldı. Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir'in 11 başladığı ve bir topunun direkten döndüğü mücadelede iki takım da net pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu maçla birlikte Barcelona'nın Türk asıllı Avusturyalı yıldızı Yusuf Demir tarihe geçti. 18 yaşındaki orta saha, Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona 7 puanla ikinci sırada yer alırken Benfica 5 puanla üçüncü sırada kaldı.