Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Yıldız oyuncularından Micic'ten yoksun olan Anadolu Efes, son çeyrekte Simon'un sakatlık sorunu yaşadığı ve 5:17 kala Ergin Ataman'ın diskalifiye olduğu maçta güçlü rakibini geriden gelerek 86-82 mağlup etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Larkin, Simon ve Pleiss'ın sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 5:30 kala 7-17'lik üstünlüğü yakaladı. Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic'in sayılarıyla farkı azaltan Barcelona, 53 saniye kala skoru 19-22'ye getirdi. Temsilcimiz Sertaç'ın basketiyle ilk çeyreği 19-24 üstün tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 19-24

Malcolm Delaney'nin ekstra katkılarıyla Barcelona, 4:28 kala 32-31'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Sonrasında Simon, Larkin ve Peters ile sayılar bulan Anadolu Efes, 2:53 kala skoru 32-38'e getirdi. Kalan bölümde Cory Higgins ve Pau Ribas ile isabetler bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 42-45 ile noktaladı.

İLK YARI SONUCU: 42-45

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Brandon Davies ile sayılar bulan Barcelona, 6:37 kala 48-48'lik eşitliği yakaladı. Shane Larkin ve Moerman ile yeniden sayılar bulan temsilcimiz, 4 dakika kala skoru yine 50-57'ye getirdi. Son bölümde Singleton ile serbest atış çizgisinden isabetler kaydeden temsilcimiz, çeyreği 58-66'lık skorla önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 58-66

Son çeyreğe 14-0 ile başlayan Barcelona, üstünlüğü elde ederek 5:22 kala skoru 72-66'ya getirdi. 5:17 kala da Anadolu Efes'te itirazları nedeniyle ikinci teknik faulünü alan Ergin Ataman, oyundan atıldı. Sonrasında kenardan gelen Peters'tan kritik katkılar alan Anadolu Efes, 1:43 kala skoru 79-79 yapmayı başardı. Sonrasında Larkin'in yeniden devreye girmesiyle temsilcimiz, karşılaşmadan 82-86'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 82-86