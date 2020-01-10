(ÖZET) Barcelona - Anadolu Efes maç sonucu: 82-86 (Efes - Barcelona özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Micic'ten yoksun olan, son çeyrekte Simon'u sakatlık, Ergin Ataman'ı diskalifiye nedeniyle kaybeden temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı son 5 dakikalık bölümde yakaladığı üstünlük ile 86-82 mağlup etti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi.
Yıldız oyuncularından Micic'ten yoksun olan Anadolu Efes, son çeyrekte Simon'un sakatlık sorunu yaşadığı ve 5:17 kala Ergin Ataman'ın diskalifiye olduğu maçta güçlü rakibini geriden gelerek 86-82 mağlup etti.
MAÇTAN BÖLÜMLER
Karşılaşmaya Larkin, Simon ve Pleiss'ın sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 5:30 kala 7-17'lik üstünlüğü yakaladı. Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic'in sayılarıyla farkı azaltan Barcelona, 53 saniye kala skoru 19-22'ye getirdi. Temsilcimiz Sertaç'ın basketiyle ilk çeyreği 19-24 üstün tamamladı.
İLK ÇEYREK SONUCU: 19-24
Malcolm Delaney'nin ekstra katkılarıyla Barcelona, 4:28 kala 32-31'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Sonrasında Simon, Larkin ve Peters ile sayılar bulan Anadolu Efes, 2:53 kala skoru 32-38'e getirdi. Kalan bölümde Cory Higgins ve Pau Ribas ile isabetler bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 42-45 ile noktaladı.
İLK YARI SONUCU: 42-45
Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Brandon Davies ile sayılar bulan Barcelona, 6:37 kala 48-48'lik eşitliği yakaladı. Shane Larkin ve Moerman ile yeniden sayılar bulan temsilcimiz, 4 dakika kala skoru yine 50-57'ye getirdi. Son bölümde Singleton ile serbest atış çizgisinden isabetler kaydeden temsilcimiz, çeyreği 58-66'lık skorla önde tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 58-66
Son çeyreğe 14-0 ile başlayan Barcelona, üstünlüğü elde ederek 5:22 kala skoru 72-66'ya getirdi. 5:17 kala da Anadolu Efes'te itirazları nedeniyle ikinci teknik faulünü alan Ergin Ataman, oyundan atıldı. Sonrasında kenardan gelen Peters'tan kritik katkılar alan Anadolu Efes, 1:43 kala skoru 79-79 yapmayı başardı. Sonrasında Larkin'in yeniden devreye girmesiyle temsilcimiz, karşılaşmadan 82-86'lık skorla galip ayrıldı.
MAÇ SONUCU: 82-86