(ÖZET) Barcelona - Anadolu Efes maç sonucu: 82-77

Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oldu. Palau Blaugrana’da oynanan karşılaşma Barcelona'nın 82-77'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Efes 10. mağlubiyetini, lider Barcelona ise 16. galibiyetini aldı.









MAÇTAN DAKİKALAR:

Temsilcimiz karşılaşmaya Micic, Elijah, Simon, Singleton ve Pleiss beşi çıkarken, ilk basket beşinci saniyede Simon’dan geldi. Pleiss’ın pota altı isabetinin ardından bu bölümde Micic ve Simon ile skor ürettik ve altıncı dakika 11-17’lik skor ile geçildi. Dunston’ın faul çizgisindeki iki isabetinin ardından Larkin de skora dört sayılık katkı verince mücadelenin ilk 10 dakikası 17-19’luk skor ile geçildi.

İkinci periyoda Micic ve Dunston’ın isabetleri ile başladık ve 12. dakikada 21-20 öne geçtik. Efes'in maçtaki ilk üçlüğü 13:30’da Moerman kaydetti ve skor 24-22’ye geldi. Dunston ve Larkin’den gelen beşer sayı ile 16. dakikada skoru 34-29’a getirdik. İlk devrenin son dakikaları içinde Anderson’ın faul çizgisindeki iki isabetinin ardından Micic ile iki, Larkin ile de üç sayı bulduk ve maçın ilk yarısı temsilcimizin 41-40 üstünlüğü ile sona erdi.

Efes, ikinci yarıda ilk iki dakikada skor bulamadı ve 22. dakikayı 41-46 geride girdi. Efes'in ilk sayıları faul çizgisinde Micic’ten geldi: 43-46. Bu bölümde başantrenör Ergin Ataman’a hakemler tarafından üst üste iki teknik faul çalındı.

Micic faul çizgisinde iki isabet daha bulunca 24. dakika 45-51’lik skor ile geçildi. Dunston ve Micic’in sayıları ile 25. dakikayı temsilcimiz 49-53 geride geçti. Simon’un isabetinin ardından Moerman’ın üç, Beaubois’nın iki sayısı üçüncü çeyreğin skorunu belirledi: 56-61.

Final periyodunda ilk basket Simon’dan geldi ve farkı üç sayıya indi: 58-67. Efes, 31:30’da skor 58-67’ye gelince mola aldı. Mola dönüşünde Singleton arka arkaya iki isabet buldu ve skoru 62-67’ye getirdi. Bu bölümde iyi savunma yapan Efes'te Micic ve Larkin ile faul çizgisinde, Simon ile pota altında sayılar buldu ve 35:30’da skoru 69-73’e getirdi.

Temsilcimiz, Dunston’ın pota altımızda kaptığı topu Larkin üç sayılık isabete çevirince 36:20’de farkı bir sayıya indirdi ve rakip takımın molası geldi: 72-73. Mola sonrasında görülen beş sayı ile maçın son 2:50 dakikasında skor 72-78’e geldi. Singleton’ın isabeti ile son iki dakikaya temsilcimiz 74-80 geride girerken, son 1:25 dakikada Dunston’a faul yapıldı. Dunston bir serbest atışı sayıya çevirdi ve skoru 75-80’e getirdi.

Micic’in basketi ile son 34 saniyede skoru 77-80’e getiren Efes, sonunu getiremedi. Kalan süre içinde skor bulamayan temsilcimiz, karşılaşmadan 77-82 mağlup ayrıldı.

Barcelona 19 - 17 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Barcelona 40 - 41 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Barcelona 61 - 56 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Barcelona 82 - 77 Anadolu Efes | Maç Sonucu