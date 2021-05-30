Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa’da tarih yazdı...Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, finalde de Barcelona'yı 86-81 yendi ve Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyon oldu. Anadolu Efes, böylece Fenerbahçe’nin ardından EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Efes kazanırsa Ergin Ataman, Euroleague şampiyonluğu yaşayan ilk Türk antrenör unvanını aldı.





Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya)

Barcelona: Calathes, Higgins 23, Claver 2, Mirotic 11, Davies 17, Hanga, Bolmaro 7, Smits, Gasol 1, Abrines 2, Kuric 18

Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 25, Simon 4, Singleton 4, Sertaç Şanlı 12, Beaubois 3, Doğuş Balbay, Moerman 6, Pleiss 5, Anderson, Dunston 6

İlgili Haberler Final Four MVP'si de Vasilije Micic

1. Periyot: 22-15

Devre: 36-39

3. Periyot: 58-65

Beş faulle çıkan: 39.47 Davies (Barcelona)









Maçtan anlar...

Davies topu kapıp basketi attı! Barcelona 4-0 Anadolu Efes

Sertaç Şanlı hızlı başladı! Barcelona 4-4 Anadolu Efes

Sertaç Şanlı serbest atıştan attı! Barcelona 6-8 Anadolu Efes

Higgins köşeden üçlük attı! Barcelona 17-13 Anadolu Efes (2.13)

İLK ÇEYREK SONUCU | Barcelona 22-15 Anadolu Efes

Moerman tamamladı! Barcelona 25-17 Anadolu Efes (8.15)

Pleiss üçlüğü gönderdi! Barcelona 25-22 Anadolu Efes (7.20)

Larkin serbest atıştan attı! Barcelona 29-28 Anadolu Efes (4.58)

Larkin 2/2, artık Efes önde! Barcelona 29-30 Anadolu Efes (3.48)

Larkin yine 2/2 attı! Barcelona 29-34 Anadolu Efes (2.03)

Moerman'dan önemli katkı! Barcelona 31-38 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU | Barcelona 36-39 Anadolu Efes

İkinci yarı başladı

Micic basket+faul! Barcelona 39-44 Anadolu Efes

Micic bu kez 3 sayı basket+faul! Barcelona 41-52 Anadolu Efes

Larkin üçlüğü yolladı! Barcelona 44-55 Anadolu Efes

Micic'ten turnike! Barcelona 48-59 Anadolu Efes

3 .ÇEYREK SONUCU | Barcelona 58-65 Anadolu Efes

Bolmaro'dan iki sayılık basket! Barcelona 62-65 Anadolu Efes

Sertaç Şanlı'dan smaç! Barcelona 62-67 Anadolu Efes (7.00)

Mirotic skoru eşitledi! Barcelona 69-69 Anadolu Efes (4.58)

Micic'ten kritik üçlük! Barcelona 69-72 Anadolu Efes (4.34)

Larkin basket+faul! Barcelona 72-75 Anadolu Efes (3.45)

Micic'ten kritik basket! Barcelona 74-79 Anadolu Efes (2.36)

Micic'ten yine turnike! Barcelona 76-81 Anadolu Efes (1.29)

MAÇ SONUCU | Barcelona 81-86 Anadolu Efes

Ergin Ataman tarihe geçti

Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaştı ve Ergin Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague’i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdırdı. Ataman ayrıca, farklı takımla Avrupa şampiyonluğu yaşayan 3. isim olarak da tarihe geçti. Şu ana kadar bunu başaran diğer iki coach Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge) olmuştu





Hedef 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupası

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Lacivert Beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.



