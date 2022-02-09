ÖZET | Bandırmaspor - Sivasspor maç sonucu: 2-4

Bandırmaspor ile Sivasspor , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor maça etkili başladı ve 2. dakikada Max Gradel'in golüyle 1-0 öne geçti. 24. dakikada Bandırmaspor'da Lokman Gör kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bandırmaspor 34. dakikada Levent Ayçiçek'in şık frikik golüyle eşitliği yakaladı. 45+3'te Sivasspor, Max Gradel ile skoru 2-1'e getirdi. Dakika 54'te Bandırmaspor, Landel ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. Yiğidolar 79. dakikada Appindangoye ile yeniden öne geçti: 2-3. Sivasspor'da Max Gradel hat-trick yaparak skoru 4-2'ye taşıdı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sivasspor, deplasmanda 4-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran bir diğer takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 2' Sivasspor maça etkili başladı ve henüz 2. dakikada Max Gradel ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Savunmanın eksik yakalandığı atakta Gradel topu kontrol edip rakibini geçti, şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

🟥 24' Bandırmaspor'da Lokman Gör, rakibi Kayode'ye yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

⚽ GOL | 34' 10 kişi kalan Bandırmaspor, Levent Ayçiçek'in şık frikik golüyle durumu 1-1'e getirdi.

⚽ GOL | 45+3' Sivasspor'da Max Gradel bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi. Savunmada yaşanan karambolde topu önünde bulan Gradel, şutunu attı. Savunmaya çarpan topla kontrpiyede kalan Hüseyin'in üstünden giden top filelerle buluştu.

⚽ GOL | 54' Bandırmaspor Landel'in golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Levent Ayçiçek ceza sahasına sert ortasını gönderdi. Kaleci Muammer üstüne gelen topu sektirdi. Dönen topu Landel tamamladı ve 2-2'lik eşitlik geldi.

⚽ GOL | 79' Sivasspor, Bandırmaspor karşısında bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Koray Altınay'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya ceza sahası içerisinde bulunan Aaron Appindangoye kafasını vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 2-3.

⚽ GOL | 84' Sivasspor'da Max Gradel kendisinin 3. takımının 4. golüne imza attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Gradel, kaleyi görür görmez şutunu attı. Top kalecinin sol köşesinden filelerle buluştu: 2-4.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.