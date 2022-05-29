ÖZET | Bandırmaspor - Eyüpspor maç sonucu: 3-0

TFF 1. Lig'de Play-Off'larda finale yükselen ilk takım belli oldu. Yarı final ikinci maçında Bandırmaspor sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükseldi. İlk maçı Eyüpspor sahasında 1-0 kazanmıştı.
Ev sahibi takımın gollerini 5. dakikada penaltıdan Keny, 45. dakikada Alpay Koldaş ve 58. dakikada Landel kaydetti.
Finale yükselen Bandırmaspor'un rakibi bu akşam oynanacak İstanbulspor - Erzurumspor maçının ardından belli olacak. İlk karşılaşmayı İstanbulspor deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
Maçtan dakikalar
GOOOOL | 5. dakikada Philippe Keny penaltıdan Bandırmaspor'u 1-0 öne geçirdi.
GOL İPTAL | 16. dakikada Ahmet Ildız Pa Dibba'nın pasında topu ağlara gönderdi ancak gol VAR sonrası faul kararı çıktı ve gol iptal edildi.
GOOOOL | 45+1. dakikada Alpay Koldaş'ın golü ile durum 2-0 oldu.
45+3. dakika | Eyüpspor gole çok yaklaştı. Pa Dippa'nın vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.
Maçın ilk yarısını Bandırmaspor 2-0 önde tamamladı.
47. dakika - Ahmet Ildız ceza sahası dışından sert vurdu. Top direkten dışarıya çıktı.
GOOOOL | 58. dakikada Landel topu ağlara gönderdi skor 3-0 oldu.
Maçta başka gol olmayınca Bandırmaspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bandırmaspor - Eyüpspor 11'ler
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mehmet, Levent, Landel, Kerim, Osmajic, Keny
Eyüpspor: Çağlar, Cenk Ahmet, Mezague, Yalçın, Bülent, Taşkın, Timur, Oğulcan, Ahmed, Dibba, Rodrigues