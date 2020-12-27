ÖZET Balıkesirspor- Adana Demirspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig'de cumartesi seansının kapanış maçında Balıkesirspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Ümit Özat'ı gönderdikten sonra Cüneyt Dumlupınar yönetiminde kupada Trabzonspor 'u eleyen, ligde ise Tuzlaspor engellerini aşan Mavi Şimşekler, Balıkesirspor deplasmanından da zaferle ayrılmasını bildi. Maça baskılı başlayan Mavi-Lacivertliler, golün sinyallerini verdi. 24'te Mehmet Akyüz'ün çevirdiği topta Hasan Kılıç konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Rakibine şans tanımayan Adana Demir, devreye de önde girmeyi başardı. Fakat ikinci devrede ise Balkes oyunun hakimiydi. Önce Ezeh, takımı adına girdiği fırsatları bir bir harcadı. 66'da Cumali'nin harika frikiği direkte patladı. Balkes, elinden gelen her şeyi yaparken, bu dakikalardan sonra pili bitti. Kırmızı-Beyazlılar, geri çekilmek zorunda kaldı.

Balkes 3 maçtır kaybediyor

Süper Lig 'i hedefleyen Mavi Şimşekler, Balkes'in yorgunluğuyla birlikte oyunun kontrolünü tecrübesiyle eline geçirdi. İki takım da son anlarda şans bulamazken, oyunu rölantide götüren, doğru hamleler ile hata yapmayan Mavi-Lacivertliler galibiyete uzanmasını bildi. Ümit Özat'ın gidişi sonrasında adeta çağ atlayan Adana Demirspor, bir kez daha şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu göstermiş oldu. Puanını 28 yapan Mavi Şimşekler, zirvenin 2 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. Cihat Arslan yönetimindeki 4. maçta tda kazanamayan Balıkesirspor ise bu süreçte sadece 1 puan aldı, üst üste 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mertcan Polat