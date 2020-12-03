ÖZET | B. Dortmund - Lazio maç sonucu: 1 - 1

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi F Grubu 5.hafta maçında İtalyan ekibi Lazio ile evinde 1-1 berabere kaldı. Erling Haaland'ın yokluğunda zorlanan Alman temsilcisi puanını 10 yapıp son haftaya lider olarak girdi. Lazio ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı





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