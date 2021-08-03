ÖZET | Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-0

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor , hazırlık maçında karşılaştı.
Tesislerdeki birinci antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Alanyaspor, 40. dakikada Davidson’ın golüyle öne geçti, 43. dakikada Selim Ay’ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında her iki takımın karşılıklı atakları skoru değiştirmezken, Alanyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Topuk Yaylası’ndaki kampları sona eren her iki takım, maçın ardından otobüslerle tesisten ayrıldı.