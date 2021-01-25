ÖZET | Atletico Madrid - Valencia maç sonucu: 3 - 1

La Liga'nın 20.hafta maçında Atletico Madrid evinde Valencia'yı Joao Felix, Luis Suarez ve Correa'nın golleriyle 3-1 yendi. Atletico Madrid bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Real Madrid'in 7 puan önünde zirvede yer aldı.

Sezon başında Barcelona'dan gelen Luis Suarez ise 15 maç sonunda 12 golle gol krallığı yarışında ilk basamağa yükseldi. Luis Suarez ile birlikte Sevilla'dan En Nesyri'nin 12 golü bulunuyor

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