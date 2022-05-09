(ÖZET) Atletico Madrid - Real Madrid maç sonucu: 1-0

La Liga'nın 35. haftası Madrid derbisine sahne oldu ve şampiyonluğu garantileyen, Şampiyonlar Ligi'nde ise final için gün sayan Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk oldu. Wanda Metropolitano'da oynanan ve Soto Grado'nun yönettiği dev maçta kazanan ev sahibi ekip oldu.

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40. dakikada Yannick Carrasco'nun attığı golle 90 dakikayı 1-0 önde tamamlayan Diego Simeone'nin ekibi, puanını 64 yaparak 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve Şampiyonlar Ligi yolunda derin bir nefes aldı.

Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak 4 net kurtarış yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Carlo Ancelotti yönetimindeki Real ise 81 puanda kaldı.







