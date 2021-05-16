Atletico Madrid, La Liga'nın 37.haftasında evinde Osasuna'yı 2-1 yendi ve son hafta lider girdi. Diego Simeone'nin ekibi 75.dakikada Budimir'in golüyle 1-0 geriye düştü ancak 82.dakikada Renan Lodi ve 88.dakikada Luis Suarez'in golleriyle çok kritik bir galibiyet aldı. Atletico Madrid böylece puanı 83 yaparken Real Madrid 81 puana ulaştı.

Luis Suarez'in golü belki de şampiyonluk golü

Barcelona'dan sezon başında gelen Luis Suarez, 88.dakikada takımını öne geçiren golü attı ve avantajı sürdürdü. Real Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında 1-0 kazanması ile birlikte Atletico Madrid eğer kazanamasaydı son haftaya ikili averajda üstün olan Real Madrid lider girecekti.





LA LIGA PUAN DURUMU

Son hafta Atletico Madrid deplasmanda düşme hattındaki Valladolid, Real Madrid ise evinde Avrupa Kupaları kovalayan Villarreal ile karşılaşacak