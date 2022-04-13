ÖZET | Atletico Madrid - Manchester City maç sonucu: 0-0

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, sahasında Manchester City'yi konuk etti. İlk maçta İngiltere'de Wembley Stadı'nda 1-0 kazanan Manchester City, deplasmanda en azından bir beraberlik alarak turu geçmek istedi. Atletico ise evinde goller bularak tur atlayan taraf olmak adına sahaya çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Manchester City'nin oyun üstünlüğü ile geçildi. Oyun daha çok orta alan mücadelesi olarak geçti. İlk 45'te gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda Atletico'nun üstünlüğü vardı. İkinci yarının hemen başında bulduğu pozisyonlarla tehlike yaratan İspanyol ekibi, taraftarlarının desteğini alsa da aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve ilk maçı 1-0 kazandığı için Manchester City, tur atlayan taraf oldu. Pep Guardiola'nın takımı, yine bir diğer Madrid ekibi olan Real Madrid ile eşleşti.

Real Madrid - Manchester City mücadelesi 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Mücadeleye Manchester City başladı.

⏱ 9' Manchester City etkili geldi. Sol köşeden kullanılan kornerde ceza sahasında Stones kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

⏱ 30' Manchester City gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Riyad Mahrez, savunma arkasında koşu yapan Kyle Walker'a pasını gönderdi. İngiliz futbolcu top auta çıkmadan yetişerek topu içeriye çevirdi. John Stones müsait pozisyondaki İlkay'a pasını attı. Türk asıllı Alman futbolcu şutunu attı ancak top direkten geri geldi. Atletico savunması uzaklaştırmak istedi, yükselen topa İlkay bu kez kafa vuruşunu yaptı savunma golü engelledi. Ardından Kevin de Bruyne şutunu atmak istedi ancak Atletico savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

⏱ 35' Atletico etkili geldi. Yaklaşık 30 metreden Kondogbia şutunu attı, savunmaya çarpan top kaleye doğru yöneldi ancak kaleci Ederson gole izin vermedi.

⏱ 47' Atletico ikinci yarıya etkili başladı. Sağ kanatta topla birlikte ceza sahasına giren Griezmann, şutunu attı, son anda savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

⏱ 57' Atletico Madrid gole çok yaklaştı. City savunması topu savunmadan uzaklaştırmak isterken kısa düştü. Llorente önünde kalan topu kontrol edip Joao Felix'e pasını gönderdi. Portekizli futbolcu tek pasla Griezmann'a indirdi. Fransız futbolcu gelişine şutunu attı ve top direğin az farkla yanından auta çıktı. Bu pozisyon sonrasında taraftarlar ayağa kalkarak takımlarına daha da destek vermeye başladı.

⏱ 70' Atletico bir kez daha etkili geldi. Joao Felix rakibini çalımladı ve ceza sahası yayı üzerindeki Correa'ya pasını gönderdi. Arjantinli futbolcu sağdaki Llorente'ye pasını attı. İspanyol futbolcu oyuna yeni giren Rodrigo de Paul'un önüne bıraktı. Arjantinli futbolcu şutunu attı, top az farkla auta çıktı.

⏱ 77' İspanyol ekibi gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Reinildo'nun gönderdiği ortaya arka alandaki Rodrigo de Paul gelişine vurdu ancak top bir kez daha yandan auta çıktı.

⏱ 89' dakikada Manchester City'de John Stones, Felipe'nin yaptığı sert hareket sonrasında yerde kaldı. Ardından saha karıştı. Savic, Stones'u saha içinden çekip saha dışına atmak istedi. Bu hareket sonrası tüm futbolcular arasında itişmeler yaşandı. City'de Ake, Savic'le birbirinin yakasına yapıştı. Olaylar sonrasında hakem Daniel Siebert, Savic ve Ake'ye sarı kart gösterdi. Müdahaleyi yapan Felipe ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

⏱ 90+6' Manchester City, gole çok yaklaştı. Kontratakla rakip yara alana gelen Sterling, savunma arasına attığı pasla İlkay'ı kaleci Oblak ile karşı karşıya bıraktı. İlkay, şutunu attı ancak Atletico kalecisi gole izin vermedi.



