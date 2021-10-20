(ÖZET) Atletico Madrid-Liverpool maç sonucu: 2-3

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonucu merakla beklenen karşılaşması, B Grubu’nda oynandı. Grubun iki favori takımı Atletico Madrid ile Liverpool, kozlarını İspanya’nın başkenti Madrid’de paylaştı. Wanda Metropolitano'da oynanan ve Alman hakem Daniel Siebert'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu.









Maça çok iyi başlayan Liverpool, 8. dakikada Mohamed Salah ile öne geçti, 13. dakikada Naby Keita ile farkı 2'ye çıkardı.

Art arda yediği gollerin ardından dev rakibine hemen karşılık veren Atletico, 20. ve 34. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle bir anda eşitliği yakalaladı.

İlk yarı 2-2 sona ererken, ikinci yarı Madrid ekibi için kötü başladı. 52. dakikada maçın yıldızı Griezmann, Firmino'ya yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

78. dakikada kazanılan topun başına geçen Mohamed Salah, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atarak skoru belirledi. Sahadan 3-2 galip ayrılan İngiliz ekibi, 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunu korudu. İkinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan ve gruptaki ilk mağlubiyetini alan Atletico Madrid ise 4 puanla 2. sırada kaldı.

B Grubu'nda oynanan diğer maçta Porto, Milan'ı 1-0 mağlup etti, 4 puanla averajla Atletico'nun ardından 3. sırada yer aldı. 3'te 0 yapan Milan ise puansız son sırada.