ÖZET | Atletico Madrid - L. Moskova maç sonucu: 0 - 0

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4.hafta maçında Lokomotiv Moskova ile evinde golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 5 yaparken rakibi Lokomotiv Moskova ise 3 puanda kaldı. İki takım arasında Rusya'da oynanan maçta 1-1 berabere sona ermişti

Maç boyunca 20 şut çeken Atletico Madrid gol bulamazken Rus temsilcilerine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü