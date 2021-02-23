(ÖZET) Atletico Madrid - Chelsea maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid ile Chelsea Romanya'nın başkenti Bükreş'te kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında Olivier Giroud harika bir röveşata golü attı ve Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Golün uzun süren VAR kontrolünden sonra geçerli sayılması da dikkat çekti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Mart'ta Stamford Bridge'de oynanacak. Atletico Madrid Avrupa kupalarındaki son iç saha yenilgisini de 2017 yılında yine Chelsea karşısında almıştı.

İki takımın ilk 11'leri:

Atletico: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul, Lemar, Suarez, Joao Felix

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso, Mount, Giroud, Werner