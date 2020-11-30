ÖZET | Atletico Madrid - Bayern Münih maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Atletico Madrid ile Bayern Münih, Madrid'de Wanda Metropolitano Stadı'nda karşılaştı. Maçın 26. dakikasında Joao Felix'in golüyle Atletico Madrid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda ise maçın 86. dakikasında Thomas Müller, Bayern'in bu sezonki ilk mağlubiyetini almasını engelleyecek olan golü attı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Bayern Münih 13 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken Atletico da 6 puana ulaştı.

İki takımın ilk 11'leri:

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Correa, Joao Felix.

Bayern Münih: Nübel; Sarr, Alaba, Süle, Lucas Hernandez; Javi Martinez, Musiala; Douglas Costa, Arrey-Mbi, Sane; Choupo-Moting.



