ÖZET | Atletico Madrid - Bayern Münih maç sonucu: 1-1
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun favorisi iki takım, Atletico Madrid ile Bayern Münih İspanya'daki maçta 1-1'lik skorla puanları paylaştılar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih bu maça kadar da kayıpsız gelmişti ve bu akşamki skorla yaklaşık 1,5 sene sonra Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Atletico Madrid ile Bayern Münih, Madrid'de Wanda Metropolitano Stadı'nda karşılaştı. Maçın 26. dakikasında Joao Felix'in golüyle Atletico Madrid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda ise maçın 86. dakikasında Thomas Müller, Bayern'in bu sezonki ilk mağlubiyetini almasını engelleyecek olan golü attı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Bayern Münih 13 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken Atletico da 6 puana ulaştı.
İki takımın ilk 11'leri:
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Correa, Joao Felix.
Bayern Münih: Nübel; Sarr, Alaba, Süle, Lucas Hernandez; Javi Martinez, Musiala; Douglas Costa, Arrey-Mbi, Sane; Choupo-Moting.