(ÖZET) Athletic Bilbao - Real Madrid maç sonucu: 0-1

Atletico Madrid ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, La Liga'nın 37. haftasında Athletic Bilbao'ya konuk oldu. Nacho Fernandez'in 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Eflatun Beyazlılar, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Gecenin diğer önemli maçında lider Atletico Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Osasuna'yı Luis Suarez'in 82. ve Suarez’in 88. dakikadaki golleriyle devirmeyi başardı. La Liga'nın son haftasında Atletico Madrid 83 puanla zirvede girecek. Real Madrid ise 81 puanla 2. sırada.

Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i, son hafta kümede kalma mücadelesi veren Valladolid'e konuk olacak. Real Madrid ise Avrupa Ligi hedefi olan Villarreal'i ağırlayacak.







