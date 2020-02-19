(ÖZET) Atalanta - Valencia maç sonucu: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, İspanyol ekibi Valencia'yı konuk etti.

Avrupa maçlarını kendi evinde oynayamayan Atalanta, San Siro'da ağırladığı Valencia'yı 4-1 gibi tarihi bir skorla geçerek tur adına avantaj yakaladı.

Atalanta'yı zafere taşıyan goller; 16. ve 62. dakikalarda Hateboer, 42. dakikada Josip Ilicic ve 57. dakikada Remo Freuler'den gelirken Valencia'nın tek golünü 66. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.

Rövanş mücadelesi, 10 Mart'ta Valencia'nın ev sahipliğinde oynanacak.