(ÖZET) Atalanta - Valencia maç sonucu: 4-1

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atalanta, San Siro'da ağırladığı Valencia'yı 4-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

19 Şubat 2020, Çarşamba 23:02 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Atalanta - Valencia maç sonucu: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, İspanyol ekibi Valencia'yı konuk etti.

Avrupa maçlarını kendi evinde oynayamayan Atalanta, San Siro'da ağırladığı Valencia'yı 4-1 gibi tarihi bir skorla geçerek tur adına avantaj yakaladı.

Atalanta'yı zafere taşıyan goller; 16. ve 62. dakikalarda Hateboer, 42. dakikada Josip Ilicic ve 57. dakikada Remo Freuler'den gelirken Valencia'nın tek golünü 66. dakikada Denis Cheryshev kaydetti. 

Rövanş mücadelesi, 10 Mart'ta Valencia'nın ev sahipliğinde oynanacak. 

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