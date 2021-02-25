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ÖZET | Atalanta - Real Madrid maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam oynanan karşılaşmalarla devam etti. Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda Atalanta'yı 1-0 yenerek ikinci maç için büyük avantaj sağladı.

25 Şubat 2021, Perşembe 00:57 Son Güncelleme:
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ÖZET | Atalanta - Real Madrid maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 17. dakikada Freuler'in kırmızı kartı sonrası maçın kalanını 10 kişi oynayan Atalanta 86. dakikada Mendy'nin attığı golle Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

Real Madrid'in tek golü 86. dakikada Ferland Mendy ile gelirken Atalanta'da Remo Freuler maçın 17. dadikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid ile Atalanta arasındaki rövanş maçı ise 16 Mart'ta İspanya'da oynanacak. 


https://www.instagram.com/p/CLsNohXA1HL/


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