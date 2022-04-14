(ÖZET) Atalanta - RB Leipzig maç sonucu: 0-2

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında İtalya temsilcisi Atalanta, Alman ekibi RB Leipzig'i konuk etti. 1-1'lik ilk maçın rövanşında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan RB Leipzig, adını yarı finale yazdırdı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip RB Leipzig, 18. dakikada Nkunku ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 87. dakikada penaltıdan Nkunku farkı 2'ye yükseltti. Karşılaşma 2-0'lık skorla sona erdi. RB Leipzig, yarı finalde Braga - Rangers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Atalanta'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

Nkunku fırtınası

Leipzig'de gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Christopher Nkunku, Atalanta karşısında da 2 gol atmayı başararak, bu sezonki gol sayısını 30'a yükseltti.



