ÖZET | Atalanta - Midtjylland maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu mücadelesinde Atalanta, Midtjylland'ı ağırladı. Maçın 13. dakikasında Alexander Scholz, konuk ekibi sürpriz şekilde öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 Danimarka ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Atalanta ikinci yarıda da uzun süre golü bulamadı ve 79'da Arjantinli stoper Cristian Romero sahneye çıktı ve adeta takımını ipten aldı. 90 dakika 1-1'lik skorla sona ererken Midtjylland da turnuvadaki ilk puanını kazandı. Atalanta ise puan kaybetmesine rağmen 8 puana yükseldi ve grupta 2. sıraya çıktı.











