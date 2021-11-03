(ÖZET) Atalanta-Manchester United maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Gecenin sonucu en çok merak edilen mücadelesinde F Grubu'nda Merih Demiral'lı Atalanta, sahasında İngiliz devi Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı ağırladı. İki ekibin Old Trafford'daki ilk kapışmasında İtalyanlar, ilk yarıyı Merih'in harika performansı ve golüyle 2-0 önde kapatmıştı. Ancak Milli futbolcumuz ikinci devre öncesi sakatlanıp oyundan çıkınca, o ana kadar nefes alamayan Ronaldo'lu United adeta küllerinden doğmuş ve mücadeleyi de Portekizli süperstarın golüyle geriden gelerek 3-2 kazanmıştı.

Stadio di Bergamo'da oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic yönettiği rövanş, ilk maçta olduğu gibi nefesleri kesti. Maça çok iyi başlayan İtalyan ekibi, 12'de Josip Ilicic'le öne geçti. United'ın süperstarı Ronaldo, 45+1'de skora dengeyi getirdi.

56. dakikada bir kez daha öne geçen Atalanta, maçın son anlarında Ronaldo'yu yine tutamadı. 90+1'de Kırmızı Şeytanlar'a hayat veren Portekizli, skoru belirledi ve 90 dakika 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Zorlu ve kritik deplasmanda takımına 1 puanı getiren Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 139 gole ulaştı. Atalanta'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçların ardından Manchester United, 7 puanla haftayı lider tamamladı. Aynı puandaki Villarreal, averajla 2. sırada yer alırken 5 puanlı Atalanta, 3. sırada kaldı. 3 puanlı Young Boys ise haftayı son sırada kapattı.















