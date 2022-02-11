(ÖZET) Atalanta - Fiorentina maç sonucu: 2-3

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Atalanta ile Fiorentina karşı karşıya geldi. 5 golün olduğu mücadeleden Fiorentina 90+4. dakikada Milenkovic'in bulduğu gol ile 3-2 galip ayrılmayı başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

Mücadeleye hızlı başlayan Fiorentina Piatek'in 9. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada Zappacosta ile Atalanta skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlik ile geçilirken, 56. dakikada Jeremie Boga Atalanta'yı 2-1 öne geçiren golü ağlara gönderdi. 71. dakikada ise Fiorentina'dan Piatek maçı yeniden dengeye getirdi. 79. dakikada Martinez'in kırmızı kart görmesi ile oyun sahada 10 kişi kalan Fiorentina'da 90+4. dakikada Milenkovic sahneye çıktı. Fileleri havalandıran Milenkovic takımına galibiyeti getirdi.

Atalanta'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



