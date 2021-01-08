ÖZET | ASVEL - Anadolu Efes maç sonucu: 80-102

Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü maçta ASVEL’i deplasmanda 102-80 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte 9. galibiyetini alırken Fransız ekibi ise 12. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısını 54-34 önde kapatan Efes, ikinci yarıda ilk iki hücumumuzda üç sayılık isabetleri Larkin ve Micic ile buldu ve 22. dakikayı 60-39’luk skor ile önde geçti. Üçüncü çeyreği de 82-59 önde tamamladık. Final periyoduna Sertaç’ın dört sayısı ile başlayan takımımız 33. dakikada skoru 86-68’e getirdi. Beaubois’nın bir ve Moerman’ın iki isabetli serbest atışı ile maçın son dakikasına 102-76 üstünlüğümüz ile girilirken, temsilcimiz son dakika içinde skor bulamasa da mücadeleden 102-80 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynayan Anadolu Efes'te Sırp oyuncu Vasilije Micic, maçı 23 sayı, 9 asist ve 5 top çalmayla tamamladı.











