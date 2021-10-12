(ÖZET) ASVEL-Anadolu Efes maç sonucu: 75-73

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 3. hafta maçında LDLC ASVEL'e konuk oldu. EuroLeague'deki ilk iki maçında; Real Madrid ile CSKA Moskova'ya kaybeden Anadolu Efes, Astroballe Arena'da 18 sayı öne geçtiği maçta Fransız rakibini deviremedi.

İlk çeyreği 25-20 önde tamamlayan, ikinci çeyrekte farkı 15'e çıkaran temsilcimiz, devre arasına da 49-35 önde gitti. Savunmayı sertleştiren ASVEL, final çeyreğine 9 sayı geride girdi: 62-53. Fransız ekibi, bitime 4.55 kala 67-67'de skoru dengeledi.

Micic, iki kez 3 sayılık isabetlerle Efes'i maça döndürse de Larkin son topta isabet bulamadı, Efes 75-73 yenildi. Anadolu Efes 3. maçını da kaybetti, ASVEL ise 3'te 3 yaptı.

Salon: Astroballe

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Tomasz Trawicki (Polonya), Benjamin Barth (Almanya)

LDLC ASVEL: Okobo 7, Jones 16, Kahudi, Lacombe 11, Gist 5, Fall 1, Osetkowski 10, Howard 13, Strazel 2, Kostas Antetokounmpo 10

Anadolu Efes: Larkin 15, Beaubois 13, Singleton 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim 2, Moerman 6, Pleiss 8, Micic 24, Anderson, Petrusev, Dunston 2

LDLC Asvel 20 - 25 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

LDLC Asvel 35 - 49 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

LDLC Asvel 53 - 62 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

LDLC Asvel 75 - 73 Anadolu Efes | Maç Sonucu