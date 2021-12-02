(ÖZET) Aston Villa-Manchester City maç sonucu: 1-2

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, Aston Villa'ya konuk oldu. Villa Park'ta oynanan mücadeleye Manchester City etkili başladı. Mavi-Beyazlılar ilk yarıyı 27. dakikada Ruben Dias ve 43. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 2-0 önde kapadı.

Aston Villa 47. dakikada Ollie Watkins ile farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, sahadan galibiyetle ayrılarak hem puanını 32'ye yükseltti hem de ikinci sıradaki yerini korudu, Aston Villa ise 16 puanda kaldı.