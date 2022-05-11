(ÖZET) Aston Villa - Liverpool maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Aston Villa'ya konuk oldu. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

maça hızlı başlayan ev sahibi Aston Villa, 3. dakikada Douglas Luiz'in golüyle öne geçti. Liverpool'un bu gole cevabı gecikmedi. 6. dakikada Joel Matip skora debgeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, 65. dakikada sahneye çıkan Senegalli yıldız Sadio Mane, Liverpool'a 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte ligde yenilmezlik serisini 17 maça çıkarak Liverpool, puanını 86'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider Manchester City ile aynı puana ulaştı. Aton Villa ise 43 puanda kaldı.



