(ÖZET) Aston Villa - Leicester City maç sonucu: 2-1

Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Leicester City'yi ağırladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Aston Villa, mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Steven Gerrard dönemi öncesi Premier Lig'de 11 maçta 3 galibiyet alabilen Aston Villa, Gerrard'ın takımın başına geçmesinin ardından 4 maçta 3. galibiyetine ulaştı.

Maçta Leicester City Harvey Barnes'ın 14. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. 17. dakikada Aston Villa Konsa ile maça dengeyi getirdi. ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile geçildi. Mücadelenin 54. dakikasında tekrardan Konsa, Leicester City ağlarına topu gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Aston Villa sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Aston Villa bu sonuçla 19 puana yükselirken, Leicester City 19 puanda kaldı.

Leicester City'de forma giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



