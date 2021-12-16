(ÖZET) Arsenal-West Ham United maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Arsenal sahasında West Ham United'ı konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf olan Kırmızı-Beyazlılar ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanamadı. Topçular ikinci devreye ise golle başladı. 48'de Gabriel Martinelli sahneye çıktı ve Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. 67'de West Ham'da Vladimir Coufal penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç öncesinde Pierre-Emerick Aubameyang'ın kadro dışı kalması sonrasında kaptanlık pazubandını takan Alexandre Lacazette penaltı atışından yararlanamadı. 10 kişi kalan West Ham kalesine yüklenen ev sahibi ekip fişi çekecek golü 87'de Emile Smith Rowe'la buldu ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 29 yapıp, West Ham'ın üzerine çıktı ve Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına girdi. West Ham ise 28 puanda kaldı.