ÖZET | Arsenal - Villarreal maçı sonucu: 0-0

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ile Villarreal golsüz berabere kaldı. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Villarreal böylece finale yükseldi. Unai Emery daha önce Sevilla ile 3 kez kazandığı, Arsenal'in başında da 2018-19 sezonunda final oynadığı UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Villarreal ile başarılı oldu.

Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalindeki rakibi bir başka Premier Lig ekibi Manchester United oldu. Daha önce Avrupa Kupalarında yarı final gören Villareal, böylece tarihinde ilk kez finale kalmış oldu. 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'nın Gdansk Stadı'nda iki takım şampiyon olmak için mücadele edecek.

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Arsenal'in iki şutu direkten döndü

Arsenal maç boyunca Villarreal kalesine gitmekte zorlanırken Aubameyang ile tehlike yarattı. Maçın 26.dakikasında karambolde topu önünde bulan Aubameyang'ın şutu direkten sekip dışarı giderken, 79.dakikada bu kez kafa şutu direğe çarpıp kaleye yöneldi ancak devamında savunma topu uzaklaştırıp golü önledi

Sivasspor 'un grubundan finale...

Sivasspor 'un yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlayan Villarreal, sırasıyla Salzburg, Dinamo Kiev ve Dinamo Zagreb engelini aşarak yarı finale yükseldi. Son olarak yarı finalde Arsenal'i 2-1 ve 0-0 ile elenen İspanyol ekibi finale adını yazdırdı.





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