ÖZET | Arsenal - Southampton maç sonucu: 1-1

Sezona beklentilerin uzağında başlayan Arsenal, Emirates Stadı’nda Southampton’ı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Southampton, 18. dakikada Theo Walcott’un golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, 52. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang’ın ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Arsenal’de Gabriel Magalhaes, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 3 maç üst üste kaybeden Arsenal, bu sonuçla puanını 14’e, Southampton ise 24’e yükseltti.

ANKARA (AA)