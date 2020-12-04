ÖZET | Arsenal - Rapid Viyana maç sonucu: 4-1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal Emirates Stadı'nda Rapid Viyana'yı ağırladı. 10. dakikada Fransız yıldız Lacazette Londra ekibini 1-0 öne geçirdi. 18'de Pablo Mari skoru 2-0 yaptı. 44'te gemç forvet Nketiah farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya ise golle başlayan Avustuırya temsilcisi oldu. 47. dakikada Kitagawa farkı 2'ye indirdi. 66. dakikada Smith Rowe maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-1

Bu skorun ardından Arsenal 15 puana ulaştı ve 5 maçta kayıpsız yoluna devam ederek gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantiledi. Rapid Viyana ise 7 puana ulaşarak Molde'yle olan gruptan çıkma mücadelesini son haftaya bıraktı.











