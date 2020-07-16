(ÖZET) Arsenal - Liverpool maç sonucu: 2-1
Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, evinde Liverpool'u 2-1 mağlup etti. Arsenal'ın gollerini Lacazette ve Nelson kaydederken, konuk ekibin tek sayısı Mane'den geldi. Emirates'te yıkılan Liverpool, Manchester City'nin 100 puanlı rekorunu geçme şansını bu mağlubiyetle kaçırdı.
Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, 36. haftam maçında Emirates Stadı’nda Arsenal’e konuk oldu.
Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane’nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette’nin 32. dakikada, Reiss Nelson’un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal’in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Liverpool, Manchester City'nin 100 puanlı rekorunu geçme şansını bu mağlubiyetle kaçırdı.
Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53’e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.