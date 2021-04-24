ÖZET | Arsenal - Everton maç sonucu: 0-1

Premier Lig'de gecenin maçında Arsenal ile Everton karşı karşıya geldi. Emirates oynanan karşılaşmayı, 1-0'lık skorla Everton kazandı. Konuk ekibi galibiyete taşıyan gol, 76. dakikada Richarlison'un vuruşuyla geldi. Arsenal kalecisi Leno, topu tutamayıp ellerinden kaçırınca ve top yön değiştirip kaleye girince, gol Bernd Leno (k.k.) olarak kayıtlara geçti.

Maçta Arsenal'in kazandığı bir penaltı, VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı ile iptal edildi.

Premier Lig'de 52 puandaki Everton 8, 46 puandaki Arsenal ile 9. sırada bulunuyor.



